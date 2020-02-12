حافظات خيركم يحصدن المراكز الأولى بمسابقة الملك سلمان

نايف السالم(صدى):

تمكنت حافظات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى مناطق المملكة وذلك بحصدهن المراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته تفسيره للبنات في دورتها الـ 22 على مستوى منطقة مكة وترشحهن للمرحلة الختامية على مستوى المملكة.

وهنأ رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي حافظات القرآن على هذا الانجاز العظيم مهديا الفوز لأهالي جدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والذي لا يألوا جهدا في دعم حفظة القرآن ورعاية برامج الجمعية على مدى أعوام ، وذلك ليس مستغرباً من سموه المحب لكتاب الله.

وبهذه المناسبة قال رئيس جمعية خيركم : إن هذا الانجاز الكبير وهو فوز طالباتنا بالمراكز الأولى في ثلاث فروع من أصل أربع أثلج صدورنا وهو بفضل الله – عز وجل – نتيجة جهود جبارة لبرامج قرآنية مكثفة تقيمها الجمعية على مدى العام لتجهيز طالباتها للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية ، ليكن سفيرات لوطنهن في خير المسابقات وأعظمها متمنياً لهنّ التوفيق والنجاح في المرحلة الختامية من المسابقة.

الجدير بالذكر أن طالبات خيركم حصدن الثلاث المراكز الأولى في الفرع الأول والثالث والرابع وهنّ غيداء خالد وصفي وسندس خالد بديوي و مريم محمد الخطيب ، فيما كان المركز الثاني في الفرع الثاني من نصيب الطالبة ريم ماهر المدني.