خلل خبيث يهدد مستخدمي أندرويد

وكالات(صدى):

اكتشف خبراء الإنترنت، عن خلل خطير في هواتف أندرويد قد يُعرض المستخدمين إلى هجوم إلكتروني خبيث، إذ يسمح للقراصنة بنشر برامج خبيثة خطيرة من هاتف إلى آخر، باستخدام اتصال «بلوتوث».

وأوضح الخبراء، أن الأجهزة الأكثر عرضة لهذا الهجوم الجديد، هي تلك التي تشغل Android 9.0 Pie وAndroid 8.0 Oreo، مع وضع جوجل تصنيفا مهما على الهواتف المحمولة، التي تستخدم البرنامج هذا.

أما الذين يملكون هواتف تشغل نظام “أندرويد 10″، فهم يواجهون عواقب أقل حدة فأسوأ ما يمكن حدوثه لهم هو تعطل البلوتوث .

وتدرك جوجل الهجوم الجديد، وهو ما تبيّن من خلال نشرة الأمان الأخيرة التي تشير إلى أن الخلل «يمكن استغلاله باستخدام ناقل مصنوع خصيصا لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، في سياق عملية مميزة».