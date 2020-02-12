متحدث الاتحاد يرد على «الصقري»: كلامه غير صحيح

ماجد محمد(صدى):

رد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب، اليوم الأربعاء، على تصريحات المدير التنفيذي لكرة القدم بالعميد سابقًا، صالح الصقري، بشأن المدرب المقال مؤخرًا، الهولندي هينك تين كات.

ومن جانبه، أوضح أحمد دياب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ” الحقيقة قد لا تعجب البعض، لأنها لا تأتي حسب رغباتهم، ولكن ذلك لا يغير من واقعها شيئًا “؛ متابعًا: ” عندما تستمع إلى طرف من المشكلة، دون أن تستمع للآخر، وتأخذ به وتصدر أحكامك، فأنت هنا تتحمل خطأ ظن السوء ” .

وأكد متحدث الاتحاد أن تصريحات الصقري عن تين كات غير صحيحة؛ فيما كان الصقري قد اتهم المدرب المقال بأنه كان يوجه اللاعبين بطريقة ” السب ” خلال المباريات، وكان ينتقص من هارون كمارا وغيره.