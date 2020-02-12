أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر يفضح «الحمدين»: الدوحة تغص بجرائم الإخوان 

نايف السالم(صدى):

أبدى الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، انزعاجه من انتهاج الدوحة لسياسات تخريبية ضد جيرانها، موضحا أن قطر أضحت تغص بالإخوان وبجرائمهم.

وأبان الشيخ فهد بن عبد الله أن الأحداث اللاحقة بيَّنت أن لسياسة قطر خطأ يختلف عن شقيقاتها في دول الخليج بل يعاديها في أوقات كثيرة.

ولفت عضو الأسرة الحاكمة في قطر إلى الاستنكار الخليجي المتزايد لسلوك قطر، سواء في الإعلام أو السياسة، موضحا أن قاعدة الكبار من شيوخ الخليج ظلَّت لفترة طويلة “عيالنا وإن أخطأوا”، وفقا لمقاله بصحيفة “الشرق الأوسط”.