الصحة: لقاح الإنفلونزا لا يحمي من كورونا

الرياض(صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن فيروس كورونا الجديد لم يتوفر له لقاح نوعي حتى الآن، مشددة على أنه مختلف عن سلالات فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وقالت «الصحة» : «لم يتوفر لقاح نوعي ضد فيروس الكورونا الجديد لحد الآن, بالإضافة لأن فيروس الكورونا من عائلة مختلفة لسلالات فيروس الإنفلونزا الموسمية, كما أن لقاح الإنفلونزا موسمي يتم أخذه في كل موسم شتاء لذلك لمن أخذه موسم الشتاء الماضي ينبغي أخذه هذا الموسم أيضا» .

جاء ذلك ردًا على مواطن استفسر عن إمكانية حماية لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي أخذه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.