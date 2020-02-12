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    فبراير

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  3. اصطدم بمركبتين ولم يُِخرج سيارته من الموقف

اصطدم بمركبتين ولم يُِخرج سيارته من الموقف




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