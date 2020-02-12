حريق بمدرسة ينتج عنه 7 إصابات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم حادث حريق الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر في مدرسه ابتدائية للبنات بحي العوالي نتج عنه سبع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل أن غرفه العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 10:58 بوجود حريق بمدرسه وتم توجيه فرقتين اسعافيه وفرقة عنايه كذلك تواجد القائد الميداني بالموقع، وتبين وجود 7إصابات منها 6إصابات طفيفة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها بالموقع ورفضت النقل، فيما تم نقل حالة واحدة اصابتها متوسطة لمستشفى الأمير عبد الرحمن الفيصل.

وطالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى يتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر اثناء نقلها الحالات حيث يشكل خطراً على الفرق والحالة المنقولة.