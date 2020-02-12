النائب العام يستقبل سفير قيرغيزيا لدى المملكة

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم الاربعاء 18/6/1441هـ سعادة سفير جمهورية قيرغيزيا “تولون طور غانبايف” والوفد المرافق له.

ورحب معالي النائب العام في بداية اللقاء بالضيف القرغيزي، مشيداً بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.

بعد ذلك استعرض الجانبان عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزيا في المجالات العدلية والنيابية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كِلا البلدين.

وفي ختام الزيارة أبدى السفير القرغيزي سعادته بزيارة مقر النيابة العامة، مقدماً شكره للنائب العام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.