  • الأربعاء 12

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. مسافر على طائرة يوثق صاعقة رعدية وسط السماء

مسافر على طائرة يوثق صاعقة رعدية وسط السماء




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *