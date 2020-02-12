مشاريع تطويرية بصحة حفر الباطن خلال عامي 2017-2019

محمد السعران(صدى):

شهدت صحة حفرالباطن خلال عامي “2017-2019م “نهضة تطويرية وإنجازات عدة كانت أبرزها مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب الذي بلغت قيمته الإجمالية 13 مليون وتمثل نقلة هامة في المحافظة حيث تم توريد جهاز القسطرة والجراحة والذي يعد من أحدث الأجهزة المتطورة ، كما تم إنشاء وتجهيز مركز مراقبة السموم بأحدث الأجهزة والتي ستساهم في إعطاء نتائج مخبرية دقيقة إلكترونيا مرتبطة بالجهات الحكومية.

حيث بلغت قيمته الإجمالية 2 مليون و500 الف ريال‏ ، كما شملت المشاريع إفتتاح وتجهيز بنك الدم والمختبر الإقليمي الذي يوفر احتياجات المرضى من أكياس الدم والصفائح الدموية والبلازما وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة دوليًا ويضم بنك الدم عدد من الفروع الموزعة على المنشآت الصحية مثل ( الملك خالد العام ، والولادة والأطفال ، ومستشفى حفرالباطن المركزي مستشفى القيصومة ، والسعيرة) إضافة للفحوصات المخبرية في المختبر الأقليمي والذي بلغت قيمته الإجمالية 8 مليون و700 الف ريال ، ومن المشاريع التطويرية عيادات التدخين والتي بلغت 13 عيادة في المراكز الصحية والمستشفيات بالإضافة إلى 4 عيادات متنقلة