إغلاق 3 مدارس أهلية بالأحساء

الأحساء(صدى):

أغلقت امانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، اليوم 3 مدارس أهلية مخالفة لاشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي.

وأكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بن محمد بوشل، أنه جرى تطبيق الجزاءات بحق المدارس المخالفة وفق اللوائح والأنظمة، مشيراً إلى استمرار الحملات الرقابية الشاملة التي تستهدف المرافق العامة وذلك للتأكد من مدى تطبيقها للوائح المتعلقة بأنشطتها.

وأضاف أن الأمانة تشدد من خلال وضع الخطط والبرامج الشاملة لتعزيز مبدئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد من تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.