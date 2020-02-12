أول تعليق من جليلة المغربية ترد على تهديد صالح الجسمي: «أنا محترمة نفسي»

مليكة فؤاد(صدى):

نفت الفنانة المغربية جليلة، تصريحات الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بشأن إقامة دعوى قضائية ضدها، قائلة: “أنا محترمة نفسي أكيد ما في شيء أخاف منه”.

وأوضحت أنها لم يصدر منها أي تعليق أو إساءة لشخصه، كي يهاجمها ويتهمها بـ”الفاسقة”، مضيفة خلال لقاء تلفزيوني: “أول شيء أنا شفت البوست، ثاني شيء أنا ما أعرف إذا كان يقصدني أم لا، بالعكس الإعلامي صالح الجسمي أكن له كل الاحترام والتقدير، بوجه له تحية من هذا المنبر”.

وتابعت: ” وإذا غلطت أستاهل العقاب، إذا صار هجوم مع إني ما أعتقد إن صالح الجسمي يقصدني أنا شخصيا، خاصة إني ما غلطت فيه وأكن له كل التقدير والاحترام من هنا”.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قد أطلق تحذيرا صارما لفنانة، تم الترجيح أنها جليلة، بعد تهديدها بنشر فيديو يسيء له، متوعدا بملاحقتها لتلقى نفس مصير الفنانة المغربية مريم حسين.