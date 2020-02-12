8 حالات للسلع تندرج في جريمة «الغش التجاري»
كشفت وزارة التجارة والإستثمار اليوم الأربعاء عن الحالات التي يعد فيها المنتج مغشوشا وينطبق عليه نظام مكافحة الغش التجاري .
ورصدت الوزارة تلك الحالات ضمن حملتها التوعوية لحقوق المستهلكين وتعزيز وضع الأسواق المحلية ، في انفوجرافيك توعوي ، وجاءت كالتالي :
1- المنتج الفاسد وغير الصالح للإستعمال أو الإستهلاك الآدمي أو لحيواني .
2- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .
3- إذا ظهر عليه مظاهر الفساد أو التلف .
4- إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم .
5- المنتج المنتهية فترة صلاحيته المدونة عليه .
6- إذا ظهرت عدم صلاحية المنتج بعد فحصه .
7- كل منتج دخل عليه تغيير و عبث .
8- إذا احتوى المنتج على ديدان أو يرقاتأو حشرات أو احتوى على فضلات أو مخفات آدمية أو حيوانية أو نو ذلك .
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