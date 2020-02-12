8 حالات للسلع تندرج في جريمة «الغش التجاري»

الرياض(صدى):

كشفت وزارة التجارة والإستثمار اليوم الأربعاء عن الحالات التي يعد فيها المنتج مغشوشا وينطبق عليه نظام مكافحة الغش التجاري .

ورصدت الوزارة تلك الحالات ضمن حملتها التوعوية لحقوق المستهلكين وتعزيز وضع الأسواق المحلية ، في انفوجرافيك توعوي ، وجاءت كالتالي :

1- المنتج الفاسد وغير الصالح للإستعمال أو الإستهلاك الآدمي أو لحيواني .

2- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .

3- إذا ظهر عليه مظاهر الفساد أو التلف .

4- إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم .

5- المنتج المنتهية فترة صلاحيته المدونة عليه .

6- إذا ظهرت عدم صلاحية المنتج بعد فحصه .

7- كل منتج دخل عليه تغيير و عبث .

8- إذا احتوى المنتج على ديدان أو يرقاتأو حشرات أو احتوى على فضلات أو مخفات آدمية أو حيوانية أو نو ذلك .