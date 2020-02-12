كاسياس يسعى لرئاسة الاتحاد الإسباني

وكالات(صدى):

يسعى حارس بورتو والحارس السابق لريال مدريد، الإسباني إيكر كاسياس، إلى رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ حيث اجتمع مع ممثلين من المجلس الأعلى للرياضة ليعلمهم برغبته في خوض الانتخابات المقبلة.

وعقد كاسياس اجتماعًا مع سكرتيرة الدولة لشؤون الرياضة، إيريني لوثانو؛ فيما لم يصدر أي تصريح رسمي عن المجلس بشأن فحوى الاجتماع؛ حيث قال كاسياس للمجلس في الاجتماع أنه ينوي الترشح لانتخابات الاتحاد الإسباني في 2020.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحافية، أن رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، يفكر في حارس بورتو ليصبح رئيسا للاتحاد الإسباني، خلفاً للرئيس الحالي لويس روبياليس.