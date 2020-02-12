نشر : منذ 22 دقيقة 1٬520 1 الاخبار المحلية شاهد «أبو الهول» بالقرب من حائل حائل(صدى): وثّق مواطن، مقطع فيديو لمنطقة أُثرية بالقرب من منطقة حائل، يوجد بها الكثير من الكنوز الأثرية. وأوضح المقطع، وجود تمثال أثري يُشبه تمثال أبو الهول الموجود في الجيزة بمصر، مضيفًا «قليل من الناس اللي يعرفه هذا الموقع». https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2020/02/Untitled-Projectثصقص34قثق.mp4
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 9 دقائق
مسؤولين السياحة في مصر يراقبون باهتمام الخطوات السعودية في مجال السياحة. ولسان حالهم يقول
( حتقطعوا عشنا.)