شاهد «أبو الهول» بالقرب من حائل

حائل(صدى):

وثّق مواطن، مقطع فيديو لمنطقة أُثرية بالقرب من منطقة حائل، يوجد بها الكثير من الكنوز الأثرية.

وأوضح المقطع، وجود تمثال أثري يُشبه تمثال أبو الهول الموجود في الجيزة بمصر، مضيفًا «قليل من الناس اللي يعرفه هذا الموقع».