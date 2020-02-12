وظيفة إدارية شاغرة في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير الجودة والأداء) (Quality and Performance Manager).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/02/12م وينتهي التقديم بتاريخ 2020/02/18م، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .