بالفيديو ..ملاك الكويتية تقلد حليمة بولند بطريقة ساخرة

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة ملاك الكويتية الجدل بسبب فيديو جديد لها أثناء تقليدها الإعلامية الكويتية حليمة بولند .

وخلال الفيديو قامت “ملاك ” بتقليد بتقليد بعض حركات “بولند ” وطريقتها في الكلام والدلع أما المشاهدين ، بينما ضحكت “بولند ” متسائلة ما إذا كانت تقوم بتلك التصرفات بالفعل .

وأثار الفيديو الذي تم نشره عبر “إنستجرام ” حفيظة الكثيرين الذين اتهموها بالتصنع المبالغ فيه والإستخفاف بعقول المتابعين .

وكانت ” ملاك قد نشرت فيديو مؤخراً سلطت فيه الضوء على تعرضها للعنف مع مدرسات ابنها الذين منعوها من التصوير بالمدرسة بعد تعرضه للضرب .