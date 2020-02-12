  • الأربعاء 12

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو ..ملاك الكويتية تقلد حليمة بولند بطريقة ساخرة

بالفيديو ..ملاك الكويتية تقلد حليمة بولند بطريقة ساخرة

بالفيديو ..ملاك الكويتية تقلد حليمة بولند بطريقة ساخرة
خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة ملاك الكويتية الجدل بسبب فيديو جديد لها أثناء تقليدها الإعلامية الكويتية حليمة بولند .

وخلال الفيديو قامت “ملاك ” بتقليد بتقليد بعض حركات “بولند ” وطريقتها في الكلام والدلع أما المشاهدين ، بينما ضحكت “بولند ” متسائلة ما إذا كانت تقوم بتلك التصرفات بالفعل .

وأثار الفيديو الذي تم نشره عبر “إنستجرام ” حفيظة الكثيرين الذين اتهموها بالتصنع المبالغ فيه والإستخفاف بعقول المتابعين .

وكانت ” ملاك قد نشرت فيديو مؤخراً سلطت فيه الضوء على تعرضها للعنف مع مدرسات ابنها الذين منعوها من التصوير بالمدرسة بعد تعرضه للضرب .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *