بالفيديو ..ملاك الكويتية تقلد حليمة بولند بطريقة ساخرة
أثارت الفنانة ملاك الكويتية الجدل بسبب فيديو جديد لها أثناء تقليدها الإعلامية الكويتية حليمة بولند .
وخلال الفيديو قامت “ملاك ” بتقليد بتقليد بعض حركات “بولند ” وطريقتها في الكلام والدلع أما المشاهدين ، بينما ضحكت “بولند ” متسائلة ما إذا كانت تقوم بتلك التصرفات بالفعل .
وأثار الفيديو الذي تم نشره عبر “إنستجرام ” حفيظة الكثيرين الذين اتهموها بالتصنع المبالغ فيه والإستخفاف بعقول المتابعين .
وكانت ” ملاك قد نشرت فيديو مؤخراً سلطت فيه الضوء على تعرضها للعنف مع مدرسات ابنها الذين منعوها من التصوير بالمدرسة بعد تعرضه للضرب .
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