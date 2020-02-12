بالفيديو.. فيراري تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2020

أميرة خالد(صدى):

أزاح فريق فيراري، الستار عن سيارته الجديدة “SF 1000” لموسم 2020، في ريجيو إميليا شمال إيطاليا، آملا في تحقيق أول لقب عالمي للسائقين في بطولة العالم للفورمولا واحد منذ عام 2007.

وأطلقت فيراري اسم “SF 1000” على السيارة الجديدة، كون الفريق الذي كان حاضرا في سباقات الفورمولا واحد منذ انطلاقها عام 1950، سيخوض سباقه الألف هذا الموسم.

وقال مدير فيراري ماتيا بينوتو: “إنها سنة استثنائية جدا، كونها السنة الـ70 لنا في الفورمولا واحد، وكنا هناك منذ البداية، وسنصل إلى رقم 1000 سباق في الجائزة الكبرى، وهو أمر لا يصدق”.