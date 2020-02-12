بالفيديو.. المملكة ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم دون أي شرط
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن المملكة ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بمختلف جنسياتهم ومعتقداتهم المذهبية إلى أراضيها لتأدية المناسك دون أي شرط .
كما أكد أن الوزارة وضعت الخطط التنفيذية لموسم العمرة المرتبطة بإستراتيجية الوزارة التي تركز على تيسير قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم ، وذلك دون تمييز بين جنسية وخرى أو معتقد مذهبي وآخر ، وفقاً لقناة الإخبارية .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 33 دقيقة
الاهم الغاء الحصص للدول، ليحصل الجميع على الفرص
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 29 دقيقة
الدكتور المشاط
يكرر المكرر ويصرح المصرح سنويا.لا جديد