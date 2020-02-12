بالفيديو.. المملكة ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم دون أي شرط

الرياض(صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن المملكة ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بمختلف جنسياتهم ومعتقداتهم المذهبية إلى أراضيها لتأدية المناسك دون أي شرط .

كما أكد أن الوزارة وضعت الخطط التنفيذية لموسم العمرة المرتبطة بإستراتيجية الوزارة التي تركز على تيسير قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم ، وذلك دون تمييز بين جنسية وخرى أو معتقد مذهبي وآخر ، وفقاً لقناة الإخبارية .