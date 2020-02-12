دبلوماسي: مراوغة وتخبّط القطريين دفعت الرياض لإنهاء المفاوضات

الرياض(صدى):

كشف دبلوماسي خليجي، أن وقف المفاوضات بين المملكة وقطر جاء بسبب مراوغة وتخبُّط المفاوضين القطريين.

وأكد الدبلوماسي، أن القطريين لم يبدوا جدية التفاوض والتوصل إلى حلول توافقية وواقعية تُعالج الأزمة الخليجية.

وأشار إلى أنهم راوغوا كثيرًا لإطالة المفاوضات؛ ما دفع الرياض إلى وقفها رغم أنها كانت منفتحة منذ البداية على إنهاء الأزمة.

وشدد على أن المملكة متمسكة برؤيتها لنقاط الحل خصوصاً في النقاط التي تهدد الأمن القومي للرباعي العربي، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

إقرأ أيضا: