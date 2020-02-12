مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 19.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7915.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والعقارية، وباعظيم، وشاكر، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المصافي، وزين السعودية، ودار الأركان، ودور، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.22% و 10.00%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، واس تي سي، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 88.17 نقطة ليقفل عند مستوى 7953.87 نقطة، وبتداولات تجاوزت 31 ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1648 صفقة.