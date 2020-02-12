بالفيديو.. ليلى السلمان تدخل في نوبة بكاء: قالوا لي أنتِ سعودية مغشوشة

أميرة خالد(صدى):

دخلت الفنانة ليلى السلمان، في نوبة بكاء مؤكدة على حزنها الشديد لعدم طلبها في أي عمل درامي كويتي مما أدى إلى ابتعادها عن الدراما.

وقالت ليلى السلمان: ” أنا مضايقة من شيء واحد فقط وهو أنه للأسف الكويت نسيت ليلى سلمان.. مع إن الكويت عزيزة على قلبي وطفولتي وشبابي وعمري كله فيها “؛ مضيفة: ” الإنسان يشوف رزقه في أي بلد ويروح وأنا اشتغلت كذا عمل في عمان والإمارات واشتغلت باقي الشغل في السعودية ” .

وتابعت: ” طبيعي أي شخص ما يجيله شغل حتى لو كان ابن الديرة بيروح يدور على رزقه في مكان تاني”؛ مختتمة: ” أما الدعايات الي قالت إنه ليلى السلمان طلعت من الكويت واستقرت في السعودية غير صحيحة.. أنا بيتي هنا بالكويت.. وعلى فكرة أنا لما رحت السعودية قالولي إنتي سعودية مغشوشة كل كلامك كويتي ” .