روسيا تتهم أنقرة بمخالفة اتفاقهما حول إدلب

وكالات(صدى):

اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا، بشأن تحييد المتشددين في إدلب بسوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة، وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة.

وأفاد بأن الهجمات على قوات النظام السوري وروسيا مستمرة في المنطقة، وفقًا لـ رويترز.

يأتي هذا الاتهام ليوضح الخلافات الروسية التركية حول تطبيق اتفاقهما للتنسيق في شمال سوريا.