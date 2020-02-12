«عسكري» يحتال على الفتيات للحصول على صور عارية
في جريمة أخلاقية مشينة ، أقدم شاب عسكري يعمل بسلاح البحرية الأمريكية على خداع ثلاث فتيات للحصول على صورهن العارية وإبتزازهن .
وفي التفاصيل ، فقد قام الشاب بمراسلة الفتيات عبر “واتسآب ” مدعياً أنه أخصائية تغية تعمل لصالح مجموعة التطوير المسؤولة عن القوات البحرية ، للحصول على صور عارية ، وغيرها من الشخصيات ، لينجح في الحصول على صور ثلاث فتيات منهن فتاة عسكرية .
ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة شهر ، مع تغريمه 500 دولار ، وخفض رتبته العسكرية من المستوى الأول للمستوى الثاني .
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