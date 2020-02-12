انعقاد ورشة بعنوان (الجودة والتميز المؤسسي في أعمال الدفاع المدني) بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

تحت رعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد / علي بن عبدالله السعوي عُقد هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٠٦/١٨هـ ورشة عمل بعنوان 🙁 الجودة والتميز المؤسسي في أعمال الدفاع المدني ) .

حيث نفذ الورشة سعادة الدكتور/ إبرهيم الدخيّل عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .

وذلك بمركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير حضرها مجموعة من منسوبي القطاع والأجهزة الامنية والحكومية بمنطقة عسير.