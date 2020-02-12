هكذا تفاعل الناس مع بقال يشتكي من قلة البضائع في محله (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تفاعل عدد من رواد موقع «تويتر» مع فيديو مسن يشتكي من قلة البضائع في محله الجديد لعدم ثقة الشركات الموردة به، لتنهال عليه العروض التجارية أغلبها مجاني.

وجاء ذلك بعد أن انتشر الفيديو بشكل كبير، والذي حرص بعض المشاهير على مشاركته عبر حساباتهم مناشدين الشركات المحلية على دعم البقال الذي يقول إن الصعوبات التي يواجهها ترتبط بكونه سعوديا في قطاع يهيمن عليه الوافدون الأجانب.

وقالت إحدى الشركات إنها ستدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمحل لمدة عام كامل، فيما قدمت شركات أخرى عروضا مميزة بتسهيلات للتيسير عليه.