فتاة للرجال: الزوجة الثانية تجدد النشاط والنفسية (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

في سابقة فريدة من نوعها ، ازدادت مشاركات النساء على الحملة الإلكترونية المطالبة بتشجيع الرجل على الزواج الثاني تحت عنوان ” كوني العاقلة وزوجيه الثانية ” .

ووثق مقطع فيديو فتاة تدعو النساء للسماح بأزواجهن بتعدد الزوجات ، موجهة نصائح بنفسها للرجال بأن يتزوجوا للمرة الثانية لتجديد النشاط والنفسية وزيادة الرزق .

وقالت الفتاة : : اعرسوا .. ترى الحياة حلوة .. ترى الزوجة الثانية تجدد النشاط .وتجدد النفسية وباب رزق .. ترى العرس زين .

وكانت حملة “تويتر ” قد تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بمشاركة الجنسين من الرجال والنساء ، وسط تشيع الكثيرات لتعدد الزوجات بصورة غير متوقعة .