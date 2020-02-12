أحلام توضح سر ارتداء زي «بلاك سوان» وعلاقتها بفرقة BTS الكورية

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، تعاونها مع الفرقة الغنائية الكورية «بي تي أس» في عمل فني قريبا.

وكانت التكهنات بشأن تعاون أحلام مع «بي تي أس»، بدأت بعد إطلاق الفرقة الكورية أغنية «بلاك سوان» الشهر الماضي، ثم ظهرت أحلام وهي ترتدي زي «بلاك سوان» المطابق للأغنية نفسها، خلال إحدى حفلاتها الأخيرة.

وشهدت فعاليات النسخة الـ62 من حفل توزيع جوائز الغرامي 2020 Grammys، الذي أقيم الشهر الماضي، أول حفل لفرقة BTS على مسرح غرامي، حيث استطاعت خطف أنظار الجميع.