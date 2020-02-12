بالفيديو.. سيدة تطالب زوجها الذي خانها بإعادة «كِلية» تبرعت بها له

أنقرة(صدى):

غضبت سيدة تركية وشعرت بالندم حينما علمت بخيانة زوجها لها وتركها وهرب للعيش مع امرأة أخرى فيما كانت قد تبرعت له بكليتها في عام 2009 لإنقاذ حياته لتعود وتطالبه بإعادتها بعد فعلته.

وأوضحت السيدة، خلال برنامج تلفزيوني، متأثرةً: ” لقد منحته إحدى كليتَيْ، لأنّنا سنشترك في الحياة.. لقد نسي أنّ إخوته ووالده رفضوا التبرع له، ولم يقف بجانبه أحد إلّا أنا “؛ فيما اتصلت مقدمة البرنامج بزوج السيدة والذي تحدث عن الواقعة.

وقال زوج السيدة الهارب: ” ما كان يجب أن تتبرع له بالكلية آنذاك “؛ حيث هرب من زوجته مع إمرأة أخرى في أبريل من العام الماضي، تاركاً زوجته وابنه البالغ من العمر 11 عاماً.