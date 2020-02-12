فيديو يوضح مراقبة «التجارة» لأسعار السلع إلكترونيًا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن إطلاق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات.

وأوضحت الوزارة، أن النظام سيُمكّنها من الوقوف ميدانياً على الأسعار، عبر مراقبيها المنتشرين في كافة أرجاء المملكة.

وبيّن مقطع فيديو، لحظة طريقة إجراء المسح الإلكتروني ورصد أسعار السلع والمنتجات ميدانيا من قبل مراقبي الوزارة.

وأظهر الفيديو، أن كل مراقب مزود بنظام المسح الإلكتروني، وبمجرد إدخال السجل التجاري للمحل تظهر كل السلع التي لدى المحل، ثم يتم إرسال تقريرًا تلقائيا وفورا بالمسح إلى الوزارة.