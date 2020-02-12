تراجع أسعار الذهب

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض ما زالت تدعم المعدن الأصفر.

ونزل الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1564.15 دولارا للأونصة، في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1567.50 دولارا.

ونزل البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2329.34 دولارا للأونصة، وفقدت الفضة 0.6 في المئة إلى 17.53 دولارا للأونصة، وخسر البلاتين 0.4 في المئة إلى 964.80 دولارا.