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    فبراير

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وظائف شاغرة للرجال والنساء ببرنامج تمهير بالرياض

وظائف شاغرة للرجال والنساء ببرنامج تمهير بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج “يسر ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

– المسمى الوظيفي :
1- مطور برامج “للجنسين – 3 وظائف ” ، لحاملي البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص “علوم الحاسب ” .
2- عالم بيانات ” للجنسين – 3 وظائف ” لحاملي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص “نظم المعلومات ” .

الشروط :
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .
2- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل بالقطاع الخاص أو العام .
3- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً .
4- ألا يكون مسجل بالتأمينات خلال الستة أشهر السابقة للتقديم .
وللتقديم على وظيفة “مطور برامج” من خلال الرابط التالي : هنـــــــــــا
وللتقديم على وظيفة ” عالم بيانات ” من خلال الرابط التالي : هنــــــــا


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