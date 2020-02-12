وظائف شاغرة للرجال والنساء ببرنامج تمهير بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج “يسر ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

– المسمى الوظيفي :

1- مطور برامج “للجنسين – 3 وظائف ” ، لحاملي البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص “علوم الحاسب ” .

2- عالم بيانات ” للجنسين – 3 وظائف ” لحاملي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص “نظم المعلومات ” .

الشروط :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .

2- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل بالقطاع الخاص أو العام .

3- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً .

4- ألا يكون مسجل بالتأمينات خلال الستة أشهر السابقة للتقديم .

وللتقديم على وظيفة “مطور برامج” من خلال الرابط التالي : هنـــــــــــا

وللتقديم على وظيفة ” عالم بيانات ” من خلال الرابط التالي : هنــــــــا