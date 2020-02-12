السجن مدى الحياة لـ 11 مغتصبًا تعدّوا جنسيًا على أيتام

نيودلهي(صدى):

أصدر القاضي سورابه كولشريسثا، في محكمة في نيودلهي، حكمًا بحق براجيش ثاكور، الذي كان يدير دار الإيواء في حي مظفربور بولاية بيهار، مع خمسة رجال آخرين مدى الحياة، حسبما قال محامي ثاكور لوكالة الأنباء الألمانية.

وجاءت الأحكام بالسجن مدى الحياة بحق 11 شخصًا في قضية اعتداء جنسي وبدني على العديد من الفتيات في دار إيواء بشرق الهند عام 2018 ، حيث أدين ثاكور وخمسة آخرون بالاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي.

وصدر حكم بالسجن العادي مدى الحياة، والذي تصل العقوبة فيه وفقًا للقانون الهندي لمدة 14 عامًا، بحق خمسة أشخاص آخرين، من بينهم نساء كن يعملن في دار الإيواء، بتهمة تمكين الاغتصاب.