ضبط رجل في «وضع مخل» برفقة سيدة داخل سيارته
تمكنت دورية شرطة في المغرب، أمس الثلاثاء، من ضبط رجل رفقة عشيقته وفي وضعية مخلة داخل سيارته الخاصة بعد الاشتباه في السيارة وتوقيفها.
ووجدت الدورية، الرجل والسيدة في حالة سكر وأوضاع مخلة ليتم القبض عليهما؛ حيث اتضح أنه متزوج وتربطه علاقة غير شرعية بالسيدة المطلقة التي ضبطت معه داخل السيارة، إذ من المرجح متابعته بتهمة الخيانة الزوجية.
fares[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 48 دقيقة
تنفيذ الحكم الشرعي اصلح شي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93240 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
قارئ صدى[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 9 دقائق
ملكية انتي لية ما تهتمين غير بالاخبار السيئة اللي تنزلها الصحيفة مشكورة