«حساب المواطن» يوضح طريقة استعادة مبلغ الدعم للموظفين السابقين

الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء عن طريقة تعديل بيانات الموظف أو الموظفة السابقة للبيانات إذا كان الإسم غير مسجل في التأمينات الإجتماعية .

وأوضح “حساب المواطن ” الخطوات المطلوبة على النحو التالي :

1- الدخول على البوابة الإلكترونية .

2- الدخول على تفاصيل الطلب ، وتحديث البيانات .

3- الضغط على أيقونة حفظ .

وأكد حساب المواطن أنه سيتم دراسة البيانات المحدثة والتحقق منها ودراسة الإستحقاق مرة أخرى .

جاء ذلك رداً على مواطنة تسائلت قائلة : كنت موظفة سابقاً والآن مكتوب لي موظفة أهلية في نظام أبشر ، ولهذا السبب نزل ناقص حساب المواطن وأنا متزوجة ، كيف أقدر ادل ” ، ليرد عليها .