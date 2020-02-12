«حساب المواطن» يوضح طريقة استعادة مبلغ الدعم للموظفين السابقين
كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء عن طريقة تعديل بيانات الموظف أو الموظفة السابقة للبيانات إذا كان الإسم غير مسجل في التأمينات الإجتماعية .
وأوضح “حساب المواطن ” الخطوات المطلوبة على النحو التالي :
1- الدخول على البوابة الإلكترونية .
2- الدخول على تفاصيل الطلب ، وتحديث البيانات .
3- الضغط على أيقونة حفظ .
وأكد حساب المواطن أنه سيتم دراسة البيانات المحدثة والتحقق منها ودراسة الإستحقاق مرة أخرى .
جاء ذلك رداً على مواطنة تسائلت قائلة : كنت موظفة سابقاً والآن مكتوب لي موظفة أهلية في نظام أبشر ، ولهذا السبب نزل ناقص حساب المواطن وأنا متزوجة ، كيف أقدر ادل ” ، ليرد عليها .
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