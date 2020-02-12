«مورينيو»: الوضع في توتنهام يشبه من يحاول الغطاء بـ«بطانية صغيرة» !

وكالات(صدى):

أثار المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الجدل بتصريحاته الغريبة حول الموسم الحالي لتوتنهام هوتسبير ، في ظل غياب بعض اللاعبين ، ورحيل آخرين .

وقال “مورينيو” عقب نهاية مواجهة الفريق مع ساوثهامبتون والتي انتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين : وضعنا يشبه الشخص الذي لديه بطانية صغيرة لا تكفي لتغطية كامل جسمه، فإذا سحب البطانية لأعلى فسوف يترك قدميه بلا غطاء، وإذا سحبها لأسفل لتغطية قدميه فإن نصفه الأعلى سيظل بلا غطاء .

وأضاف : هذا هو حالنا بالضبط. لكننا نتحلى بروح رائعة، وهذا هو الشيء الذي أحبه .

وتابع : في إحدى المباريات يكون لدينا بعض اللاعبين الجاهزين، وفي المباراة التالية نفقد بعضاً من هؤلاء ونستعيد خدمات لاعبين آخرين، ثم في المباراة الثالثة نفقد لاعبين ويكون لدينا لاعبون آخرون مختلفون عن الذين شاركوا في المباراتين السابقتين. إنه موسم صعب للغاية ..

وشهدت الفترة الأخيرة صعوبات بنادي توتنهام بسبب غياب المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين ، فضلاً عن رحيل كريستيان إريكسن .