طبيب مسالك بولية يهتك عرض 109 طفل مريض

فيينا(صدى):

يواجه طبيب مسالك بولية، تهمة التحرش الجنسي بحق 109 مرضى من الصبية والشباب، على مدار 20 عامًا.

وأكد مكتب الادعاء في أحد بلدات النمسا، أن أعمار 40 من الضحايا تقل عن 14 عاماً، فيما سيواجه الطبيب تهمة السجن 15 عاما.

وأوضح مكتب الادعاء، أن الطبيب كان يجعل مرضاه الصغار يعتقدون أن ما يفعله هو جزء طبيعي من الفحوصات الطبية.

وأوضخ خبير نفسي، أن ميل الطبيب الجنسي إلى الأطفال وصل إلى حد الاضطراب النفسي، فيما طالب الادعاء بإيداعه سجن للمجرمين المصابين باضطرابات عقلية.