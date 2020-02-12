جيلي فلاهيرتي: حاولت الانتحار بعد قدومي إلى آرسنال

وكالات(صدى):

كشفت لاعبة وستهام يونايتد، جيلي فلاهيرتي، عن ملابسات محاولتها الانتحار قبل عقد من الزمن، للمرة الأولى منذ أن وجدتها رفيقتها في المنزل وأنقذت حياتها.

وقالت اللاعبة الإنجليزية: «لقد كنت أواجه المجهول. ولم أكن أعرف ما الذي سيحدث عندما ذهبت إلى المستشفى، وما إذا كان سيغير حياتي أم لا».

وأضافت: «خلال الأسبوع الماضي، لم أكن أريد أن أتحدث عما حدث، لكنني دخلت على موقع (تويتر)، ورأيت شخصاً قام بالانتحار. وفي اليوم السابق كان هذا الشخص قد كتب تغريدة قال فيها: هذه الحروف هي أصعب رسائل أكتبها. ثم انتحر هذا الشخص، لذا قررت أن أتحدث عن محاولتي الانتحار حتى يستفيد الآخرون من التجربة التي مررت بها».

وتابعت: « كنت مع الفريق الأول بنادي آرسنال، لكنني لم أكن ألعب، وكنت أجلس دائماً على مقاعد البدلاء. كان الفريق قوياً للغاية في ذلك الوقت، لذلك لم يكن من المفاجئ أن أجلس على مقاعد البدلاء، لكنني لا أعتقد أنني تكيفت مع هذا الأمر بشكل صحيح، ولا أعتقد حقاً أنني حصلت على التوجيه الصحيح عندما كنت لاعبة صغيرة في السن».

وأردفت: « إنني أتمنى لو أنني تلقيت تعليماً مناسباً حول هذا الأمر، أو أن أقرأ شيئاً عن ذلك، أو أن يكون هناك شخص يحتويني ويقدم لي الدعم. يكون الأمر صعباً للغاية عندما يكون الشخص وحيداً».

وأوضحت أنه من حسن الحظ أن قفل باب غرفتها كان مكسوراً، وهو ما مكّن زميلتها في المنزل من العثور عليها ونقلها إلى المستشفى، إذ تابعت: «كانت جاين لودلو وسارا غرانت، اللتان كانتا تلعبان في صفوف آرسنال في ذلك الوقت، تعملان في أكاديمية الناشئين، وكانتا هما قائدتي الفريق ومن المفترض أن يتلقيا الاتصال من لاعبات الفريق الراغبات في المساعدة. لقد جئت إلى المستشفى وأتذكر أنني قلت لجاين: من فضلك لا تتصلي بأمي أو أبي، لا أريدهما أن يعرفا ما حدث. لكنها قالت: جيلي، كيف لا أتصل بأمك وأبيك؟ يجب أن نخبرهما».

واستطردت: «كنت فقط لا أريد أن يلومني أحد على ما قمت به. لا أريد أن يحكم الناس على ما قمت به الآن، لأنني أصبحت شخصاً مختلفاً تماماً عما كنت عليه آنذاك. قالت لي أمي ذات يوم: أنا أشعر بالقلق حقاً عندما تكونين هادئة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على (واتساب). لكنني أخبرتها أنني لن أحاول الانتحار مرة أخرى، ولن يخطر ذلك الأمر حتى على بالي مرة ثانية».