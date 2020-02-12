كارلوس غصن يواجه اتهامات جديدة ومطالبات بـ91 مليون دولار

بيروت(صدى):

رفعت شركة نيسان موتور، اليوم الأربعاء، دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق، كارلوس غصن تطالبه بـ91 مليون دولار بسبب الآثار السلبية الناتجة عن اتهامه بسوء السلوك المالي؛ لعدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل، وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في ديسمبر.

وقال محامو شركتي نيسان وميتسوبيشي أن الرئيس التنفيذي السابق الهارب استغل مشروعاً مشتركاً لتضخيم راتبه، واسترداد استقطاعات بعد خفض راتبه، وسداد دين ضريبي شخصي، كما منح نفسه راتباً ومكافآت بقيمة 8 ملايين دولار لتعويض استقطاع في أرباحه المعلنة في نيسان.

واعترضت الشركتان بالفعل على راتب ومكافأة بقيمة 7.3 مليون دولار يزعمان أنه منحها نفسه دون علم مجالس إدارتهما؛ فيما أوضح ممثلو فريق غصن القانوني إن الاتهامات حول المدفوعات غير المعروفة أو غير العادلة لا أساس لها من الصحة.

وجاءت هذه الاتهامات الجديدة الجديدة خلال أولى جلسات نظر الدعوى في أمستردام حول تعويضات غصن، تركزت على دعوى فصل غير قانونية رفعها المدير التنفيذي السابق للسيارات ضد شركات صناعة السيارات اليابانية؛ حيث يطالب غصن بتعويض قدره 15 مليون يورو من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي.