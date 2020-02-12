رجل يقتل خطيبته الفاتنة ويلقي بأشلائها في المرحاض !

مكسيكو(صدى):

في جريمة قتل مروعة ، أقدم رجل من مدينة مكسيكو سيتي على قتل خطيبته التي تصغره بـ 21 عام ممزقاً جثتها إلى أشلاء وملقياً بجزء منها في المرحاض !

وفي التفاصيل ، فقد سمع الجيران صوت مشاجرة عنيفة بين الضحية والمجني عليه ، ثم شاهدوه وهو خارج من شقتهما ملطخاً بالدماء .

وعلى الفور ، تم إلقاء القبض عليه ، واعترف بأنه قام بجريمته تحت تأثير المشروبات الكحولية ، بعدما بدأت حبيبته بحمل سكين وهددته به .

وأضاف ، أنه طلب منها أن تطعته إن استطاعت ففعلت ، فقام بطعنها في حلقها ، ثم مزق جثتها حتى وألقى بها في المرحاض حتى لا يتم التعرف عليها .