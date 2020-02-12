جعل عشيقته تقتل زوجته بعد إيهامها بالزواج

واشنطن(صدى):

قرر عسكري سابق في الجيش الأمريكي، التخلص من زوجته دون أن يترك أثرا خلفه، ما دفعه لإقامة علاقة جنسية من أخرى، ويدفعها لقتل زوجته للاستمرار سويا.

وأقنع ووكر عشيقته إليسا جاكسون، بأن لديه رغبة كبيرة في ترك زوجته، وما يمنعه هو التأمين الشخصي على حياتها والبالغ قيمته 309 ألف جنيه إسترليني، فخطط أن تقوم جاكسون بقتل زوجته طعنا بسكين، بينما يكون هو في عمله، لإبعاد الشبهات عنه.

وقررت محكمة محلية للقضايا الجنائية في مدينة هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية، بسجن العسكري في الجيش الأمريكي سابقا، لمدة 30 عاما، وذلك بعد أن تقدمت عشيقته بلائحة اتهام ضده.

وقضت المحكمة بتخفيف الحكم عن العشيقة أليسا جاكسون، لإدانتها بقتل زوجته، من المؤبد إلى السجن 33 عاما، بعدما أقرت بذنبها، وتعاونت مع النيابة العامة أثناء التحقيقات، لإصدار لائحة اتهام ضد عشيقها مايكل ووكر 40 عاما، حسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.