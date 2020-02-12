1724 جلسة غسيل كلوي بمستشفى القيصومة بحفرالباطن

سعيد العجل(صدى):

أجرى مركز الكلى بمستشفى القيصومة العام 1724 جلسة غسيل كلوي لعام 2019 حيث يخضع المرضى لثلاثة جلسات في الأسبوع ويقدم المركز الرعاية الشاملة والخدمات العلاجية والوقائية كما يحتوي المركز على 11 جهاز غسيل تتميز بكفاءة الأداة والسلامة مع رصد جميع المؤشرات الحيوية أثناء الجلسات ويقدم الطاقم الطبي خدماته العلاجية ومتابعة العلامات الحيوية كما يقوم أخصائي التغذية على تزويد المرضى بالمعلومات اللازمة حول نظامهم الغذائي ماقبل وبعد الغسيل الكلوي.

وتحرص صحة حفرالباطن على تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وتطوير جودة العمل لخدمة أفراد.