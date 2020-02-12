خريجات «الكلية التقنية العالمية» يتنافسن على 700 فرصة وظيفية

ريم عبدالعزيز(صدى):

نظمت الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة التي تشغلها شركة هايبوري بورتن وتشرف عليها كليات التميز أمس الأول معرض التوظيف في مقر الغرفة التجارية بجدة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وغرفة جدة، حيث عرضت الكلية 700 وظيفة شاغرة على طالباتها وخريجاتها بهدف إيجاد فرص عمل لدى شركائها.

وقال الدكتور فهد بن عبد العزير التويجري الرئيس التنفيذي لكليات التميّز ( الجهة المشرفة على الكلية) أن هذه المشاركة تأتي أيماناً من الكلية التي تشغلها هايبوري بورتن بأهمية فتح قنوات للتواصل بين الكلية وشركائها لتعريف الطالبات والخريجات بالفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل السعودي والبحث عن فرص العمل الجيدة لاستقطاب الخريجات والإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

وأضاف بأن كليات التميّز تعمل بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والغرف التجارية في مناطق المملكة والشركاء في القطاعين العام والخاص في أستثمار الفرص التدريبية والوظيفية وعرضها لخريجي وخريجات الكليات التقنية العالمية وذلك حسب تخصصاتهم المهنية والفنية، مؤكداً أن الكليات التقنية العالمية تسعى إلى تأهيل الكوادر السعودية للدخول الى سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن هذا المعرض الذي أقيم في مقر الغرفة التجارية بمحافطة جدة عرض على الطالبات والخريجات أكثر من ٧٠٠ وظيفة شاغرة عبر شركات محلية ووطنية وإقليمية في محافظة جدة، كما تضمن العديد من الفعاليات والبرامج التي تأمن المشورة والتخطيط المهني من خبراء الصناعة في تأمين فرص العمل، بالإضافة إلى الأنشطة الخاصة لطالبات الكلية والأنشطة المفتوحة للجمهور الكريم، مؤكداً في الوقت ذاته حصول أكثر من ٥٠٪؜ من خريجات الكلية على وظائف في غضون ٦ اشهر من تخرجهن لدى العديد من شركاء التوظيف في المنطقة على سبيل المثال لا الحصر (مجموعة المرجان ، هاوس هوتيل ، بيات ، مجموعة المصباح).

من جانبها قالت عميدة الكلية الرئيس التنفيذي لشركة هايبوري بورتن سونينا مان إن معرض التوظيف هو أحد الإستراتيجيات العديدة لخلق فرص العمل الناجحة التي طورتها الكلية بدعم كبير وسخي من العديد من أرباب العمل المحليين والوطنيين الذين يساعدون طالباتنا على تأمين وظائف تتماشى مع خيارات حياتهم المهنية.

وأضافت بأن الكلية تعمل على تمكين المهارات الحياتية و التقنية الخاصة بسوق العمل كل في مجالها والتي من خلالها تضمن نجاح طالبتنا و تميزهن بين أقرانهن و تساعد جهوزيتهن للعمل مباشرة من بعد التخرج.

يذكر أن الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة التي تشرف عليها كليات التميّز أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هي كلية حكومية أنشئت في سبتمبر عام 2013م بهدف تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية حيث يبلغ عدد طالباتها 1300 طالبة في حين بلغ عدد خريجاتها العام الماضي 350 خريجة.

وتدرس الطالبات في الكلية العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل أبرزها: الدعم الفني وتقنية المعلومات، ودراسات الاعمال، و التصميم الجرافيكي، بالإضافة إلى الصحة والسلامة المهنية، و المبيعات، و اللغة الانجليزية.