لوف: الأندية الألمانية مرشحة للتقدم في البطولات الأوروبية

وكالات(صدى):

توقع المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، اليوم الأربعاء، مواصلة الأندية الألمانية تقدمها في الأدوار المقبلة ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وأوضح مدرب ألمانيا، أنه يشعر للمرة الأولى منذ أعوام، بأن الأندية الألمانية تبدو قادرة على إحداث فارق كبير على الساحة الدولية؛ مضيفًا: ” لايبزيغ ودورتموند وبايرن مرشحون بالتأكيد للتقدم أكثر في دوري الأبطال ” .

وكان نادي بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، ولايبزيغ، قد صعدوا إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا، كما تأهل إينتراخت فرانكفورت، باير ليفركوزن، وفولفسبورج، إلى الدور الثاني بالدوري الأوروبي.