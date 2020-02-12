عروسان يدخلان السجن بسبب صور زفافهما

موسكو(صدى):

تعرض عروسان إلى موقف غريب من نوعه، بعد نشرها صور زفافهما عبر مواقع التواصل تعبيرا عن فرحتهما كأي عروسين، حيث اعتقلا بتهمة الخيانة وتهديد هوية أحد العاملين بالدولة.

وتحول الأمر العروسين وهما أنتونينا زيمينا وكونستانتين أنتونيتس من أقصى غرب روسيا، إلى أزمة بسبب وجود جاسوس وعميل للاستخبارات الروسية ضمن الحاضرين، والذي يظهر في الصور.

وأوضحت العروس زيمينا، التي تدير إحدى المنظمات غير الحكومية الخاصة بالعلاقات بين روسيا ودول بحر البلطيق، أنها أرسلت دعوة زفافها لصديق جامعي قديم تعرفه باسم «مكسيم»، والذي أسرف في الشرب لدرجة جعلته يهذي بتفاصيل عمله للضيوف.

ويواجه العروسان تهمة تهديد هوية عميل استخباراتي، وقد يواجهان السجن لمدة تصل لـ20 عاما، حسب ما ذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية.