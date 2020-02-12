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    فبراير

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وظائف شاغرة للرجال والنساء بالبنك العربي الوطني

وظائف شاغرة للرجال والنساء بالبنك العربي الوطني
فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك العربي الوطني اليوم الأربعاء عن توفر وظائف قانونية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج ، وذلك للعمل بمقر البنك بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : مستشار قانوني مساعد .
2- الشروط :
– درجة البكالوريوس في تخصص القانون .
– لا يُشترط الخبرة .
– الإحاطة باللوائح والأنظمة المصرفية لـ”ساما ” .

وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة البنك أنه بدء بالفعل اليوم الأربعاء الموافق 12 / فبراير / 2020 ، ويستمر حتى الإنتهاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنــــــــــــــا


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