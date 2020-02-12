«البلطان» و «المدلج» يطالبان باختيار رئيس رابطة دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خطابَين من خالد البلطان، وفهد المدلج، رئيسي ناديي الشباب والفيصلي، لعقد اجتماع طارىء لمجلس الإدارة لاختيار رئيس للرابطة بعد أن قدم مسلي آل معمد استقالته الشهر الماضي.

ولا يحق عقد اجتماع غير عادي إلا في حال طلب الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة ذلك «خطيًّا»، وفقًا للمادة 18 من لائحة النظام الأساسي للرابطة، على أن توضح بنود الاجتماع في الطلب المرسل، ويُعقد خلال 21 يومًا من تاريخ التسلَّم.

ويعمل الحميدي على التنسيق للاجتماع، والذي من المنتظر أن يكون بعد نهاية الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.