بالصور.. الكشف عن أحدث الإصدارات الرياضية من تويوتا كامري 2020 بمواصفات مذهلة
رفعت شركة تويوتا الستار عن نسخة رياضية حديثة موجهة للسوق الروسي بصفة أولية من سيارتها المذهلة تويوتا كامري 2020 والتي لاقت إستحسان في الأسواق على مستوى العالم .
ويتميز الإصدار الجديد S-Edition بتصميم خارجي فريد مكون من لونين من الأبيض اللؤلؤي والأسود ، مع توفر نسخ باللون الأسود ، وغيرها من اللوان البسيطة المتعدة الأذواق ، مع إمكانياتها الداخلية المعروفة من أنظمة الأمان والمالتيميديا والتقنيات الحديثة .
أما المحرك فجاء محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر بتوليد قوة 181 حصان ، و231 نيوتن . متر من عزم الدوران ، مع ناقل حركة بست سرعات .
وحول سعر الإصدار المذهل ، فجاء بما يعادل 152.600 ريال ، ومن المتوقع تعميم التجربة بعد نجاحها في السوق الروسي لتصل الأسواق الوروبية والخليجية قريباً .
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