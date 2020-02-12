بالصور.. الكشف عن أحدث الإصدارات الرياضية من تويوتا كامري 2020 بمواصفات مذهلة

طوكيو (صدى):

رفعت شركة تويوتا الستار عن نسخة رياضية حديثة موجهة للسوق الروسي بصفة أولية من سيارتها المذهلة تويوتا كامري 2020 والتي لاقت إستحسان في الأسواق على مستوى العالم .

ويتميز الإصدار الجديد S-Edition بتصميم خارجي فريد مكون من لونين من الأبيض اللؤلؤي والأسود ، مع توفر نسخ باللون الأسود ، وغيرها من اللوان البسيطة المتعدة الأذواق ، مع إمكانياتها الداخلية المعروفة من أنظمة الأمان والمالتيميديا والتقنيات الحديثة .

أما المحرك فجاء محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر بتوليد قوة 181 حصان ، و231 نيوتن . متر من عزم الدوران ، مع ناقل حركة بست سرعات .

وحول سعر الإصدار المذهل ، فجاء بما يعادل 152.600 ريال ، ومن المتوقع تعميم التجربة بعد نجاحها في السوق الروسي لتصل الأسواق الوروبية والخليجية قريباً .