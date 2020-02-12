سامسونج تتفوق على أبل بسماعتها اللاسلكية الجديدة

وكالات(صدى):

أزاحت شركة سامسونج الستار عن سماعات أذن لاسلكية جديدة، ويبدو أنها ستضم ميزة واحدة كبيرة على سماعات أبل؛ حيث تأتي المساعات تحت مسمى Galax Buds Plus، وهي تعد خليفة لنفس الموديل الذي أطلقته العام الماضي.

ويضم الطراز الجديد التي ستطلقه الشركة، تحسينات كبيرة وعمر بطارية أطول واختصار للعثور على المحتوى المفضل لديك داخل سبوتيفي بنقرة واحدة، فيما عمر البطارية قد يجعل من Galaxy Buds Plus يتفوق على منتج أبل ذات الشهرة الفائقة.

وتوفر سماعات أذن سامسونج الجديدة 11 ساعة من التشغيل، وهي ضعف المدة التي تدوم فيها بطارية أبل في أثناء التشغيل (خمس ساعات فقط)، لكنها تفتقر إلى ميزة موجودة بسماعات أذن ابل: إلغاء الضوضاء.