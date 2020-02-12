مدرب الأهلي يتعهد بتحسين الجوانب الدفاعية للفريق ويعلن استعداده للوحدة

ماجد محمد(صدى):

انتقد السويسري كريستيان غروس، مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، لاعبيه عقب مباراة الوحدة الإماراتي الآسيوية مباشرة لافتقادهم التركيز في آخر زمن اللقاء، مما أفقدهم النقاط الثلاث كاملة بعد أن نجح المستضيف في تسجيل هدف التعديل.

ومن جانب آخر، أشاد بأداء اللاعبين وحماسهم للخروج بنتيجة إيجابية في أولى مبارياتهم الآسيوية في المجموعة الأولى رغم ظروف الغيابات الإجبارية لعدد من الأسماء.

وأكد على الفريق أنه لا يوجد وقت للراحة، لأن الفترة المقبلة تشهد مواجهات مهمة، حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات مهمة في ظرف أسبوع واحد، منها مباراة آسيوية، ومباراتان ضمن مواجهات الدوري ابتداءً من لقاء الوحدة يوم الجمعة المقبلة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووعد غروس بتحسين الجوانب الدفاعية، مؤكدا أن: «أي فريق يتأثر أداؤه بغياب عمر السومة، وبلايلي، ومهند عسيري، ودجانيني. والسومة دخل مراحل التأهيل النهائية، وسيكون موجوداً مع الفريق حال تمام شفائه من الإصابة، ولا بد أن تمتلك البديل الجاهز في مراكز اللعب كافة، وأداء اليوم كان جيداً، لكنه لم يكن ممتازاً».